Precipita ultraleggero. Muore pilota delle Frecce Tricolori

(Di domenica 30 aprile 2023) Due persone sono morte in un incidente di volo che ha coinvolto un aereosulla Catena del Musi, in provincia di Udine. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo in fiamme perdere quota e ...

 - Due persone sono morte in un incidente di volo che ha coinvolto un aereosulla Catena del Musi, in provincia di Udine. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo in fiamme perdere quota ...Ghersi e il suo amico erano decollati dall' aeroporto di Campoformido, dove l'era custodito e costantemente manutenuto in un hangar, attorno alle 18 di ieri. Si tratta di un aereo ... - Due persone sono morte in un incidente di volo che ha coinvolto un aereosulla Catena del Musi, in provincia di Udine. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo in fiamme perdere quota ...

Precipita ultraleggero, pilota delle Frecce tricolori fra le due vittime Il Sole 24 ORE

Il capitano Alessio Ghersi, 34 anni, era al comando del velivolo precipitato in Val Torre (Fvg). Annullato il tradizionale evento dell’Aeronautica del Primo Maggio ...NordEst – Una delle due vittime morte carbonizzate nell’incidente con un velivolo ultraleggero precipitato nell’alta Val Torre è un pilota delle Frecce tricolori. Si tratta di Pony 5, il capitano Ales ...