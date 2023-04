Precipita aereo ultraleggero. Muore pilota delle Frecce Tricolori - Chi era Ghersi

(Di domenica 30 aprile 2023) Due persone sono morte in un incidente di volo che ha coinvolto unsulla Catena del Musi, in provincia di Udine. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo in fiamme perdere quota e ...

- Due persone sono morte in un incidente di volo che ha coinvolto unultraleggero sulla Catena del Musi, in provincia di Udine. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo in fiamme perdere quota ...- Due persone sono morte in un incidente di volo che ha coinvolto unultraleggero sulla Catena del Musi, in provincia di Udine. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo in fiamme perdere quota ...La seconda vittima dell'incidentecaduto ieri sui monti della provincia di Udine è Sante Ciaccia, di 35 anni, originario di Monopoli (Bari) ma attualmente residente a Milano. Si tratta di un ...

Aereo ultraleggero precipita ed esplode: 2 morti carbonizzati in Friuli leggo.it

L'incidente dell'ultraleggero di ieri ha causato la morte del capitano Alessio Ghersi e di un suo familiare: il cordoglio dell'Aeronautica Militare e del governo italiano ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...