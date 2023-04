(Di domenica 30 aprile 2023) La Viola dilaga, i blucerchiati alzano bandiera bianca e ora attendono solo la matematica prima di salutare laA. Il verdetto che arriva dal Franchi è ineccepibile e non ammettere repliche: finisce 4-0 per ladi Vincenzo Italiano. Le reti portano la firma di Castrovilli, Dodo, Duncan, Kouamè e Terzic. La squadra di Dejan Stankovic regge un tempo, poi si squaglia nella ripresa. Il gol del centrocampista italiano nel recupero della prima frazione di fatto taglia le gambe alla. Che a sei giornate dalla fine, con dieci punti da recuperare al duo Spezia-Verona, è nel baratro. La partita: poca Samp, tanta Viola Italiano sorprende tutti cambiando modulo e interpreti. La suascende in campo con il 4-3-3, con Jovic centravanti e Cabral in panchina. In mezzo c’è Duncan da mezzala, riposa ...

Pokerissimo Fiorentina: la Sampdoria perde e vede la Serie B OA Sport

La Viola dilaga, i blucerchiati alzano bandiera bianca e ora attendono solo la matematica prima di salutare la Serie A. Il verdetto che arriva dal Franchi è ineccepibile e non ammettere repliche: fini ...Pokerissimo della Fiorentina contro la Sampdoria, i blucerchiati sprofondano, i viola non mollano la presa nella corsa all'Europa ...