Poco consenso e ancor meno possibilità per un altro pacchetto UE di sanzioni anti-russe

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo il decimodiemesso da Bruxelles a febbraio, sono in molti a chiedersi quando e se arriverà l’undicesimo. Attualmente è in fase di discussione, ma sono parecchi temi sul piatto dividono i governi dei Paesi membri. Infatti, un anno di pressione politica e diplomatica non ha causato il tanto sperato isolamento internazionale di Mosca. E soprattutto, gli effetti negativi che ledovevano avere sulla Federazione Russa si sono abbattuti come un boomerang sulle economie europee. E allora, dopo dieci pacchetti cosa resta da sanzionare? E quali altre eccezioni verranno chieste da questo o da quel governo? La prudenza polacca La Polonia si è dimostrata finora parecchio ostile alla Russia e decisa a sostenere l’Ucraina se necessario pure a livello militare. Varsavia ha ...

... non compromessa da tensioni sociali e mancanza dipolitico'. Vedremo se le nuove norme ... quelli che Putin calpesta, gli stessi che per una sorta di prudenza oggifondata sono stati ...Un sostegno non daperché alle precedenti elezioni politiche nazionali aveva ottenuto più del ...del governo sarebbero in trattativa con personaggi del dark web per manipolare il, ...... magazzini e uffici, di proprietà Erap, attualmente sottoutilizzati perchéappetibili per il ... sottoscritta anche da Micaela Vitri e dal Gruppo PD, incontri ilunanime di tutto il ...

Tutti pronti a combattere la crisi del clima, a patto di non cambiare ... La Svolta

Lecco, previsioni meteo per il 4/05/2023. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 15°C e massima di 21°C ...La premier preoccupata dopo la valanga di commenti critici sul filmato del 1 maggio, rivede la sua strategia: lima le conferenze stampa, intensifica la ...