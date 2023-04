Playoff NBA 2023 | Jamal Murray e Nikola Jokic trascinano i Nuggets sull’1-0 nella serie contro i Suns

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Una sola sfida andata in scenanotte NBA, con i Denverchegara-1 delle semifinalidella Western Conference sconfiggono nettamente i Phoenixper 125-107. Dopo un primo quarto equilibrato, i padroni di casa hanno preso la testa nel punteggiofrazione successiva e non si sono mai voltati, piazzando anche un break di 14-0 nel finale che ha di fatto spento le speranze residue degli ospiti. La franchigia del Colorado si porta così-0, con gara-2 in programmanotte di martedì 2 Maggio (palla a due alle 4:00 ora italiana) sempre alla Ball Arena prima di spostarsi a Phoenix per gara-3 e gara-4. Protagonisti assoluti– ...