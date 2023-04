Playoff NBA 2023 | Denver vince agevolmente gara-1 contro i Phoenix Suns

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Non è stata particolarmente equilibrata-1 della semifinale della Western Conference tra iNuggets e i. Jokic e compagni hanno infatti rispettato il pronostico della vigilia e si sono imposti con un comodo 125-107. Dopo l’equilibrio iniziale, a fare la differenza è stato il secondo quarto, in cui la franchigia del Colorado ha inanellato un parziale di 37-19 e staccato gli avversari. Ovviamente gli ospiti non sono rimasti a guardare e hanno tentato di accorciare le distanze nella ripresa, ma non sono mai neppure tornati sotto la doppia cifra in termini di punti che li separavano dagli avversari. CALENDARIO E RISULTATI TABELLONE COMPLETO Nel finale, dunque,ha incrementato ulteriormente il proprio vantaggio fino a prevalere di 18 punti. Il miglior realizzatore della serata ...