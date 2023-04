Più si pratica sesso orale | più aumenta il rischio di cancro alla gola | “Nei giovani è sempre più comune | le ragazze sono più intraprendenti delle nonne”

(Di domenica 30 aprile 2023) Un fenomeno serio quanto delicato sta interessando gli Usa e l’Inghilterra.in forte aumento le diagnosi die la causa principale, secondo gli esperti, è da attribuire al. Il dottor Hisham Mehanna, dell’Università di Birmingham, afferma che il 70% dei casi diè causato dal papillomavirus umano (HPV), virus normalmente innocuo che si diffonde per via sessuale. Secondo il dottor Mehanna “le persone chenocon più partner hanno unnove volte maggiore di essere colpiti dal”. Questo perché, fellatio e cunnilingus, ...

Sainz è quinto a 9' da Alonso 32° giro - Leclerc vede Alonso semprevicino e minaccioso 30° ... e voglioso di chiudere in fretta laAzerbaijan. Ma attenzione anche a Perez, che non vuole ...... quel giorno, ma detentore del record negativo di aver partecipato - Olimpiadi 1908 - alla... istituendo un trofeo a cui diede il suo nome (ancora oggi in voga, specie nei mesi di calcio ...Sainz è quinto a 9' da Alonso 32° giro - Leclerc vede Alonso semprevicino e minaccioso 30° ... e voglioso di chiudere in fretta laAzerbaijan. Ma attenzione anche a Perez, che non vuole ...