Pio La Torre | nell’anniversario della morte il ricordo del nipote Filippo

(Di domenica 30 aprile 2023) : “Pio Laè morto per tutta la sua vita” Era il 30 aprile 1982 quando la mafia su ordine di Totò Riina e Bernardo Provenzano ordinò l’assassinio di Pio La, l’allora segretario del partito comunista siciliano. Nel 1972 Pio Lavenne eletto deputato e proprio in Parlamento si fece promotorelegge che introduce il reato di associazione mafiosa enorma che prevede la confisca dei beni ai mafiosi. Due moto affiancarono l’auto con cui Lainsieme a Rosario Di Salvo, si stava dirigendo verso la sede del partito. Gli uomini a bordo delle motociclette, a volto coperto, sparano decine di colpi contro i due. Pio Lamorì all’istante, mentre Di Salvo ebbe il tempo per estrarre la pistola e sparare alcuni colpi, prima di morire. La vita ...

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha deposto una corona d'alloro davanti alla lapide che, in via Li Muli, a Palermo, ricordaLae il suo autista, Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia 41 anni fa. Accanto alla Schlein, tra gli altri, c'erano il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e il segretario ...... MEDITERRANEA SAVING HUMANS, MH - CASA DELLE CULTURE SCICLI, ANPI , GENERAZIONE ZERO, GLS, AGESCI, AZIONE CATTOLICA, CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI DIOCESI RAGUSA, AUSER, CENTROLA, ...Il 30 Aprile del 1982 veniva ucciso a PalermoLa, il parlamentare del Pci ideatore delle leggi di contrasto alla mafia.La, nato a Palermo il 24 dicembre 1927, entra nel 1960 nel Comitato centrale del PCI e, nel 1962 è ...

Dem, Elly Schlein a Palermo per commemorare Pio La Torre Livesicilia.it

Palermo – La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha deposto una corona d’alloro davanti alla lapide che, in via Li Muli, a Palermo , ricorda Pio La Torre e il suo autista, Rosario Di Salvo, uccis ...La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha deposto una corona d'alloro davanti alla lapide che, in via Li Muli, ...