Pietro Orlandi | chi è il fratello di Emanuela | moglie | figli e lavoro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 aprile 2023)di, è stato l’unico che, in 40 anni, non si è mai arreso di fronte al muro di omertà e di incongruenze che circonda la vicenda. Scopriamo di più su di lui, dalalla vita privata, e soprattutto il suo ruolo nella riapertura delle indagini sulla scomparsa della sorella., chi è ildia caccia di giustiziaè noto soprattutto per essere ildi, e per la sua decennale lotta per la verità sulla sua scomparsa.è di qualche anno maggiore di, anche se non è nota la ...