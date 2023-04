Peter Pan & Wendy recensione | un’occasione sprecata per il nuovo live action Disney?

(Di domenica 30 aprile 2023)Pan: ilche rimette sullo schermo la storia del bambino che non voleva crescere. Sono state tante le reinterpretazioni, gli spin-off, gli approfondimenti sull’opera, la più famosa mai scritta dall’autore James Matthew Barrie. Riempiva i teatri nell’ormai lontano 1904 e adesso, dopo svariate rappresentazioni, torna sulla piattaforma streaming con una veste diversa, disponibile suPlus.Pan: le novità più interessanti Come per ogni rielaborazione discussa, si possono ritrovare anche in...

...per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Alla guida di un camioncino di gelati Jude Law ha abbattuto le barriere tra finzione e realtà e ha persuaso i giovani attori di& ...Nonostante gli ormai cento anni di storia professionale, trascorsi tra palchi teatrali e adattamenti cinematografici, sballottato di rivisitazioni animate in tentati live action,è ancora il bambino che non vuole crescere . Non ne vuole sapere e non sarà certo l'industria cinematografica a convincerlo del contrario. D'altronde, è questa verve che ne azzera le vicende ...

All'indomani dell'uscita su Disney+ vi proponiamo la nostra recensione di Peter Pan e Wendy, live action che rimane fedele all'originale.Il film live-action Peter Pan & Wendy, diretto da David Lowery e disponibile su Disney+, ci propone una visione originale e sorprendente della rivalità tra Peter Pan e Capitan Uncino, i due personaggi ...