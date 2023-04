Perez vince in Azerbaijan | primo podio per la Ferrari

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 30 aprile 2023) Segnali di possibile lotta per il Mondiale, segnali di vitalità per la. Sergiofa 2-2 con Max Verstappen e dopo 4 gare il campione del Mondo tocca con mano quel che ha provato anni fa Lewis Hamilton con Nico Rosberg. Difficile che Max possa farsi sorprende con oltre 20 gare in calendario ma in 4 sfide il Checo gliene ha vinte due, oltre alla sprint-race di sabato. I segnali di vitalità in casaarrivano essenzialmente da Charles Leclerc. Nel weekend nel quale ha dovuto rispondere a qualche domanda anche sul (finora mancato) rinnovo di contratto con la Rossa il monegasco ha fatto bottino quasi pieno. Due pole tra venerdi e sabato, due podi nella gara corta e in quella vera.per il Cavallino e la sensazione che a tratti questa macchina non sia così distante dalla Red ...