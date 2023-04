Perde il gruppo di croceristi | anziana turista si smarrisce a Roma | ritrovata dalla polizia

(Di domenica 30 aprile 2023) È bastato fare la fila in bagno perre di vista il nutritodiche erano insieme a lei alla scoperta delle bellezze di. E la donna, dopo essersi guardata attorno per qualche minuto e non aver visto nessuno di familiare, né la tipica bandierina della guida turistica, si è fatta prendere dal panico. In preda a una forte agitazione, ha iniziato a girare per le strade del centro, ma del resto dei suoi compagni di viaggio non c’era traccia. Dall’altra parte, sembrava che nessuno si fosse accorto dell’assenza di quella donna inglese di 82 anni. L’incontro con i poliziotti Vagando disperata, la donna ha visto, in in via dell’Impresa, una pattuglia di poliziotti del I Distretto “Trevi Campo Marzio” impegnati in un servizio di vigilanza fissa. Agitata, ed esprimendosi nella sua lingua, ha provato a ...

Anziana turista inglese a Roma perde gruppo vacanze, ps la aiuta Agenzia ANSA

