Perché l’oro vale così tanto? La spiegazione alla quale nessuno aveva mai pensato

(Di domenica 30 aprile 2023) Passano gli anni, cambiano i tempi, scoppiano crisi, maresta sempre un bene rifugio sicuro: ecco permotivo. Fin da tempi antichissimiè simbolo di regalità, potere e ricchezza. Eppure non è il materiale più prezioso in assoluto. Come maie riesce ad attraversare indenne crisi, guerre e pandemie, confermandosi sempre come bene rifugio sicuro in tempi incerti e difficili? La risposta è complessa quanto interessante. Scopriamolo insieme. Nonostante vi siano altri materiali più rari e pregiati,è diventato nei secoli il metallo di valore per antonomasia. (Ilovetrading.it)Diciamo subito che il valore delnon èuna questione di quantità, quanto di difficoltà nel reperire il materiale. ...