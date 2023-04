Perché l' Heavy Metal è «inossidabile»

Leggi su panorama

(Di domenica 30 aprile 2023)lica, Kiss, Iron Maiden riempiono ancora gli stadi (quest’estate anche in Italia) e piacciono in modo trasversale. Il loro rock è «pesante», ma nelle fughe chitarristiche sono evidenti le influenze classiche di Paganini, Bach, Liszt. E atmosfere folk di inizio Novecento. Per capire davvero che cosa sia l’bisogna guardare un film straordinario: Anvil! The Story of Anvil, l’odissea di un gruppo di musicisti canadesi, pionieri assoluti dell’rock alla fine degli anni Settanta, finiti nel dimenticatoio e senza un dollaro in tasca negli Ottanta. Il film li mostra poveri, frustrati, costretti a guardare da lontano i gruppi che si sono ispirati a loro diventare milionari. Gli altri in tour per il mondo, loro alle prese con lavoretti part-time per sopravvivere, ma indomiti nel desiderio di continuare a ...