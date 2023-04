Perché il Napoli deve guardare la Juventus per festeggiare lo scudetto? Il doppio impegno…

(Di domenica 30 aprile 2023) La, impegnata a breve sul campo del Bologna, alle 22.45 di questa sera potrebbe essere la squadra più vicina alin classifica. In caso di vittoria al Dall’Ara, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri salirebbe al secondo posto scavalcando la Lazio, sconfitta dall’Inter a San Siro per 3-1 nel lunch match di oggi. Ovviamente anche se il distacco scendesse dagli attuali 20 punti a 17 gli azzurri dormirebbero sonni tranquilli. Ma i tifosi fremono peril terzonella storia del club. E il conto alla rovescia dipende ormai dalla Vecchia Signora. I bianconeri sono appena usciti dalla Coppa Italia. In caso di pareggio o sconfitta a Bologna rimarrebbero terzi a quota 60 o 59, con pochi punti di vantaggio sul terzetto composto da Inter, Milan e Roma, appaiato in quarta posizione a 57. Una ...

Un pareggio che avvicina la Salernitana all'obiettivo salvezza e priva i rivali del Napoli di una festa scudetto anticipata. Ecco come i tifosi granata si sono radunati fuori l'Arechi per festeggiare al termine dell'1 - 1 al Maradona. Prima e durante Napoli-Salernitana i tifosi non hanno mai abbandonato il Napoli dal Maradona cantando ed esultando. La festa per lo scudetto è rimandato: il Napoli ha conquistato solo un pari al Maradona contro la Salernitana, ma durante tutto il match i tifosi non hanno mai abbandonato la squadra e hanno continuato a supportare i calciatori.