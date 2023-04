(Di domenica 30 aprile 2023) La terza tappa delladeldimoderno, conclusa a, in Ungheria, ha visto la vittoria dei sudni Sunwoo Kim e Changwan Seo, davanti al Messico di Mariana Arceo e Manuel Padilla, ed ai francesi Rebecca Castaudi e Jean-Baptiste Mourcia. La Gran Bretagna di Olivia Green ed Henry Choong, dopo essere stata anche al comando durante il laser run, ha concluso al quarto posto, precedendo la Germania di Annika Zillekens e Dominik Olejarz, con l’Egitto di Amira Kandil ed Eslam Hamad al sesto posto. Tra le 14 squadre al via non c’era l’Italia.del: Elena Micheli approda in finale!1 ...

Due piazzamenti in top 10 per l'Italia nella terza tappa della World Cup 2023 dimoderno, a Budapest (Ungheria). Il migliore è stato Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), ...questa prova di...Una giornata ricca di sport, traItalia (semifinale di ritorno tra Inter e Juventus) e il ... Poi Eurolega di basket, ma anchee curling. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo ......nuovi sport che emergono come il padel o vecchi sport che rischiano l'estinzione come il. dopo aver stravolto laDavis, si è inventato la Kings League con Var a chiamata, rigori ...

Pentathlon, Coppa del Mondo Budapest 2023: la Corea del Sud vince la staffetta mista OA Sport

La terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di pentathlon moderno, conclusa a Budapest, in Ungheria, ha visto la vittoria dei sudcoreani Sunwoo Kim e Changwan Seo, davanti al Messico di Mariana Arceo e ...Due piazzamenti in top 10 per l'Italia nella terza tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno, a Budapest (Ungheria). Il migliore è stato Giorgio Malan (Fiamme Azzurre).