Peccato per Napoli e il Napoli Adesso | però | le istituzioni se ne stiano al posto loro

(Di domenica 30 aprile 2023) Il destino non ha voluto che la data fosse il 30 aprile. Forse il dio del calcio si è infastidito per l’evidente forzatura cui abbiamo assistito in questi giorni. Con un teatrino di cui avremmo fatto volentieri a meno. Il dio del calcio ha affidato il suo disappunto al sinistro di Boulaye Dia che al minuto 84 ha gelato il Maradona e tutti i tifosi delnel mondo. Era tutto pronto per la grande. “Era stato tutto apparecchiato”, per dirla alla Maurizio Sarri (che stavolta aveva ragione da vendere). E sembrava anche fatta. Perché la Lazio era crollata 3-1 a San Siro contro l’Inter e al minuto 62 Olivera di testa ha segnato quello che sembrava avere tutte le sembianze del gol scudetto. Non è andata così. Una piccola distrazione, ilsi è trovato scoperto a destra, Dia ha superato Osimhen e poi ha segnato alla ...