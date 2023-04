Patente e tessera sanitaria | attenzione devi spostarle sull’app IO | Come si fa

(Di domenica 30 aprile 2023) Lae lapotranno essere presto rese digitali e utilizzabili su App IO. Impariamo velocementefare. L’avanzamento delle tecnologie digitali sono ogni giorno di più parte del nostro vivere quotidiano. Dopo essere passati dai documenti cartacei alle tessere, potremmo dire addio anche a queste ultime in favore di un’app su cellulare. Eccofare il passaggio. Presto potrai spostareIO – ANSA – ilovetrading.itFino a poco tempo fa sarebbe sembrata pura fantascienza la possibilità di compiere pressocché qualsiasi azione con un dispositivo elettronico. Invece siamo già al punto in cui la maggior parte delle nostre azioni quotidiane vengono fatte attraverso uno smartphone. ...

L'app IO diventerà un centro sempre più completo di tutto ciò che ci riguarda nei rapporti con la pubblica amministrazione, compresi lasanitaria, laelettorale, la, i servizi ...Sempre in merito all'app Io è stato annunciato che entro fine anno integrerà anchesanitaria e CIE .Non solo: ad alcuni clienti era stato servito da bere anche se non avevano la, obbligatoria ... Sempre nel Comacchiese è stata ritirata laa un 60enne per guida in stato d'ebbrezza e ...

Patente digitale, cosa è e come funziona. Ecco cosa sappiamo finora Il Sole 24 ORE

Nuova patente digitale che cos'è e come si usa: in arrivo nel 2023 il nuovo documento elettronico che si utilizzerà dallo smartphone ...Anche la nostra patente sarà disponibile in versione tutta digitale, già da quest'anno, all'interno di uno smartphone. In particolare sarà accessibile nell'app istituzionale IO ...