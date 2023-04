Pari contro il Napoli | a Salerno caroselli e fuochi d’artificio

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe cori nel centro dia pochi minuti dal pareggio conquistato allo stadio Maradonail. Un punto importante nella corsa alla salvezza dei granata, ma il pareggio vale doppio se si tiene conto della rivalità tra le due tifoserie e della festa che si stava preparando da giorni per lo scudetto. Bandiere vengono sventolate dalle macchine e molti i cori dei tifosi in diversi punti della città. Nel centro storico dopo il triplice fischio finale sono stati fatti esplodere anche. Molti i bimbi che indossano la maglia granata e molti anche i turisti che divertiti assistono alle scene di tifo. Stamane i tifosi salernitani, cui era vietata la trasferta al ...

... e anche se la Lazio battesse il Sassuolo, a quel punto al Napoli basterebbe un semplicea ... vince senza giocare se la Juve non vince una delle due, e Lazio non vinceil Sassuolo. La festa ...CREMONA - La più bella prestazione offerta dalla Cremonese non basta per fare risultato pienoil Verona: allo "Zini" termina 1 - 1 e la retrocessione, per i grigiorossi, è sempre più ....

Primavera 1. Sassuolo, solo pari contro l'Atalanta Tuttocampo

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il pari del Napoli contro la Salernitana: "A noi non ci pesa, prolunghiamo i festeggiamenti. E' stata una ...Non sarà in panchina da ex Paulo Sousa per la prossima partita della sua Salernitana contro la Fiorentina in programma mercoledì prossimo. L'allenatore portoghese ...