Papa | ultimo giorno in Ungheria | messa a piazza Lajos

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) –del 41esimo viaggio apostolico delin, cuore dell’Europa. Stasera Bergoglio sarà di nuovo a Roma. Il Pontefice, dopo aver lasciato la Nunziatura Apostolica, si è trasferito in auto allaKossuthper la celebrazione della. All’arrivo, dopo alcuni giri inmobile tra i fedeli convenuti, ilha iniziato la Celebrazione Eucaristica nella IV Domenica di Pasqua. Presenti anche la Presidente ungherese Katalin Novak e il Primo Ministro Viktor Orban. Al termine, il cardinale Péter Erd?, Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest, indirizza un saluto e un ringraziamento al. Quindi, Francesco guida la recita del Regina Coeli con i fedeli presenti in ...

giorno del 41esimo viaggio apostolico delin Ungheria, cuore dell'Europa. Stasera Bergoglio sarà di nuovo a Roma. Il Pontefice, dopo aver lasciato la Nunziatura Apostolica, si è trasferito ...Proprio a Friburgo, doveRatzinger aveva pronunciato il suo discorso ai cattolici impegnati nella chiesa e nella società, un'indagine indipendente ha rivelato nell'ventennio abusi e ...L'appuntamento pubblico diFrancesco in Ungheria, prima dell'incontro con il mondo universitario, è la messa in piazza Kossuth Lajios, di fronte al palazzo del Parlamento. In tutto 50mila ...

Papa, ultimo giorno in Ungheria: "Triste vedere le porte chiuse ai ... Adnkronos

Le parole del pontefice alla messa in piazza Lajos: "Siamo chiamati ad accogliere, no a divisioni tra noi". Presente anche il premier Orban ...BUDAPEST - La Chiesa sia un "ovile inclusivo. Tutti noi, siamo chiamati per nome dal buon Pastore, siamo chiamati ad accogliere e diffondere il suo amore, a rendere il suo ovile inclusivo e mai esclud ...