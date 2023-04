Papa in Ungheria | prego per futuro pace nel continente europeo

(Di domenica 30 aprile 2023) Una preghiera spieciale per i popoli ucraino e russo, per lae per un'Europa "di culle e non di muri". E' la preghiera finale diFrancesco in terra d'dove si sta concludendo il suo ...

Una preghiera spieciale per i popoli ucraino e russo, per la pace e per un'Europa "di culle e non di muri". E' la preghiera finale diFrancesco in terra d'dove si sta concludendo il suo secondo viaggio nel paese danubiano, il 41.mo del suo pontificato. Prima della recita del Regina Caeli, al termine della messa che lo ...Péter Erd, arcivescovo metropolita di Esztergom - Budapest, al, al termine della Messa celebrata nella piazza Kossuth Lajos di Budapest, davanti a circa 50 persone, compresi la presidente ...Un appello, quello del, rivolto in primo luogo ai sacerdoti: "Perché il pastore, dice Gesù, ... Essere aperti e inclusivi gli uni verso gli altri, per aiutare l'a crescere nella fraternità,...

Papa Francesco in Ungheria: "Futuro è di pace, non di guerra. Di culle, non di tombe" Sky Tg24

"Fratelli e sorelle, essere 'in uscita' significa per ciascuno di noi diventare, come Gesù, una porta aperta. È triste e fa male vedere porte chiuse: le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci ca ...Alla Madonna patrona di Ungheria affida “il futuro” del continente europeo e “in modo particolare la causa della pace” per un avvenire “di culle, non di tombe”. Nel ...