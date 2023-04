Papa Francesco | Sia un' Europa di pace e non di guerra

Sogno e preghiera. Tale è apparso il breve viaggio apostolico dinel quale ilha svelato la sua visione d'Europa e della Chiesa come uscita dalla trappola della guerra. Visione Europa rovesciata rispetto al presente frammentato che lui stesso ha ...Applausi, canti, bandierearriva in papamobile, accolto da applausi e dallo sventolio di bandiere. "Ti amiamo Santo Padre!", grida un uomo in italiano. La folla è composta, i canti ...... buon pastore che ci vuole uniti in un solo gregge Preghiera per la Chiesa europeaprega quindi per la Chiesa di tutta l'Europa "perché ritrovi la forza della preghiera" e riscopra "l'...

Papa Francesco: “I responsabili delle Nazioni costruiscano la pace, i giovani devono avere un futuro di… Il Fatto Quotidiano

Il papa vuole una Chiesa inclusiva per un continente europeo dalle porte aperte. Nel Regina Caeli il senso del viaggio che resterà memorabile.Città del Vaticano – E' alla grande messa di chiusura del viaggio in Ungheria che Papa Francesco lancia un appello vigoroso a tutti i cattolici d'Europa: «Fa ...