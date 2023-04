Papa Francesco | La Santa Sede ha in corso una missione di pace per Ucraina

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - È inunadiper l'da parte della: l'annuncio è arrivato dadurante la conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma da Budapest. "In questi incontri non abbiamo parlato certo di Cappuccetto Rosso", ha detto il Pontefice rispondendo sui colloqui avuti con il premier Viktor Orban e il Metropolita ortodosso Hilarion di Ungheria e su una loro possibile intermediazione con Mosca. "Abbiamo parlato della guerra", ha riferito il Pontefice, "a tutti interessa la strada dellae io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Adesso è inunadellache non è pubblica. ...

Sono parole dinella conferenza stampa tenuta in aereo della quale pubblichiamo la trascrizione di Vatican News. Antal Hubai (Rtl Klub) Qual è la sua esperienza personale degli ......Orbán sia stato chiesto se potessero accelerare il processo di pace in Ucraina e anche rendere possibile un incontro tra ile Putin, se possono fare " tra virgolette " da intermediari,...AGI - È in corso una missione di pace per l'Ucraina da parte della Santa Sede: l'annuncio è arrivato dadurante la conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma da Budapest. 'In questi incontri non abbiamo parlato certo di Cappuccetto Rosso', ha detto il Pontefice ...

La Santa Sede è disposta a farlo perché è la cosa giusta Poi tramite il metropolita Antonj che ha preso il posto di Hilarion c’è un rapporto con Kirill. A tutti interessa la strada della pace e io son ...''La Santa Sede ha in corso una missione di pace per l'Ucraina. Ne parlerò quando sarà pubblica'', ha detto Papa Francesco durante la conferenza sul volo di ritorno da Budapest.