Papa Francesco | “In corso una missione di pace per l’Ucraina | non ancora pubblica”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 30 aprile 2023) CITTA’ DEL VATICANO – “Sono disposto a fare tutto quello che si deve fare per. Adesso è inunadi, manon è. Vediamo come… quando saràla dirò”. Cosìsul volo di ritorno dall’Ungheria, come riporta Vatican news. Interpellato se nei colloqui con Hilarion e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ilall’interlocutore russo: “Lavoriamo per la” Ucraina, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” “L’Ue sia sempre più in prima linea per la”, il monito di Di Maio L’appello di Mattarella: ...