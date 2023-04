Papa Francesco dall' Ungheria di Orban chiede all' Europa | «Per favore aprite le porte» ai migranti e ai diversi

... nessuno escluso, siamo chiamati a uscire dalle nostre comodità e ad avere il coraggio di raggiungere ogni periferia che ha bisogno della luce del Vangelo", l'esortazione conclusiva di...esorta a "mettere in discussione il modello di sviluppo" e "cambiare questa economia che uccide con una nuova economia della vita". Le giovani generazioni chiedono con urgenza di ...Cosa ne pensa delle dichiarazioni disu Woytjla "La "difesa d'ufficio" è contemplata. E poi stavolta non ha parlato durante l'Angelus ma un'inviata tra l'altro polacca gliel'ha ...

"Il desiderio è di costruire la pace, di dare alle giovani generazioni un futuro di speranza, non di guerra; un avvenire pieno di culle, non di tombe; un mondo di fratelli, non di muri", ha detto Papa ...BUDAPEST (ITALPRESS) – “Da questa grande città e da questo nobile Paese vorrei riporre nel suo cuore la fede e il futuro ...