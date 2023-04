Pandev | «Inter merita la finale di Champions League! Fiducia»

Prima del fischio d'inizio sarà premiato uno degli eroi del triplete del 2010, Goran, che ... Il momento delle due squadre Momento decisamente altalenante per l'che va benissimo nelle ...Per noi che Zalayeta con l'non aveva solo segnato ma riportato il pallone dalle parti di ... Per noi che Gorana Mazzoleni gli ha detto anche troppo poco . Per noi che Callejon e Albiol ...L'ex attaccante del Napoli Goranha parlato della doppia sfida in programma per domenica, quando prima- Lazio e poi Napoli - Salernitana potrebbero decidere le sorti del campionato. Ecco le parole dia La Lazio ...

Inter-Lazio, il doppio ex Pandev a ITV: "Partita non facile, ma da non fallire. Col Milan due sfide... Fcinternews.it

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Tutto pronto per l’anticipo delle 12:30 a “San Siro” fra nerazzurri e biancocelesti per un posto nell’Europa che conta. Se la Lazio non dovesse vincere alle 15 sarà primo match point scudetto per il N ...