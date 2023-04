Pallamano femminile | Serie A | Salerno vince la regular season | retrocessione per Teramo

(Di domenica 30 aprile 2023) Jomiha conquistato la2023 per quanto riguarda la. La compagine campana si prepara per contendersi il titolo nei Playoffs, mentre Starmed Tmsconclude la propria avventura tra i grandi con una sconfitta per due lunghezze contro il Mezzocorona. L’ultima fase del campionato ha sancito l’esclusione die gli accoppiamenti per i Playoffs e Playout. Iniziamo dalla bagarre per il successo finale conche si contenderà il campionato tricolore contro AC Life Style Erice, Brixen Südtirol e Cassa Rurale Pontinia. Decisamente più infelice la situazione tra Securfox Ferrara, Mezzocorona, Tushe Prato, Alì-Best Espresso Mestrino. Le compagini citate rischiano infatti l’eliminazione della ...

Le ericine con questo successo chiudono la stagione regolare al secondo posto in classifica di Serie A1dialle spalle della Jomi Salerno e godranno del fattore campo nel primo ...... Elisa Giordano , classe 1990, oggi capitana della Nazionale di Rugby, ruolo terza linea ... Ho sempre fatto sport : ho fatto pattinaggio, ho giocato a, ma poi la mia squadra si ...... volley, mini basket, baskin, tennis tavolo, twirling, beach rugby, Calcio a 5 under, ... Premiata anche la squadra diHandBall Erice. = '1682745711' AND banner_sld = 'marsala' AND ...

Saranno le campionesse d'Italia in carica del Brixen Sudtirol le avversarie dell'Handball Erice nella semifinale scudetto di pallamano femminile. Il penultimo atto del campionato si disputerà al megli ...