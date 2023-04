Paladino | ' Diego era Picasso Questo Napoli è un collettivo e Spalletti poetico'

Nel suo ultimo film, 'La divina cometa', dove presepe e commedia dantesca si mescolano, c'è un uomo dei numeri, Elio De Capitani, filosofo che ci ragiona su. Per questo Mimmo, regista, pittore e scultore, è perfetto per raccontare il Napoli. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...... nelle sale del 4 maggio, ed Edwige Fenech, una delle protagoniste del film; Mimmo, che a ... vinto conArmando Maradona. La vigilia della festa del Primo Maggio e i provvedimenti su ...Disarmanteche conquista con le armi magiche delle parole, dell'umorismo, dell'incantamento, dell'... intessuto di confidenze, vino, ricorrenze e risonanze, con l'amicoSorba, oste dell'...

Paladino: “Diego era Picasso. Ora il Napoli è un collettivo e Spalletti poetico” La Gazzetta dello Sport

L'artista in dialogo con l'amico Diego Sorba a Colonne 28. "In un mondo dove l’apocalisse viene servita in porzioni giornaliere, siamo in ...