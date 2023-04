Pagelle Fiorentina-Sampdoria 5-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 30 aprile 2023) Ledi5-0, match valido per la trentaduesima giornata di. Al Franchi show viola e doriani asfaltati: la sblocca a fine primo tempo Castrovilli, quindi nella ripresa arrivano i gol di Dodò, Duncan e Kouamé, quindi Terzic che chiude i giochi calando la manita. Per i blucerchiati lo spettro della retrocessione si fa sempre più vicino. Di seguito ecco ledella partita. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Cerofolini 6; Dodò 7 (25’st Venuti 6), Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Biraghi 7 (41’st Terzic 6.5); Amrabat 6, Duncan 7; Gonzalez 5.5 (25’st Kouamè 6.5), Castrovilli 7 (33’st Saponara sv), Sottil 6 (33’st Bianco sv); Jovic 6. In panchina: Terracciano, Vannucchi, Martinez Quarta, Igor, Kayode, Mandragora, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria Ledei protagonisti del match trae Sampdoria, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Castrovilli () FLOP: ......00 SC Prometei - Ankara 74 - 76 20:00 Gran Canaria - Joventut 89 - 86 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Conegliano - Novara 3 - 0 CALCIO - COPPA ITALIA 21:00- Cremonese 0 - 0 CALCIO - ...Salernitana, il migliore dei granata. Ochoa 7 Non si è mai arreso: evita diversi gol, sia ... il 2 a Udine, il 7 ricevono la, il 14 trasferta a Monza, il 21 in casa contro l' Inter ...

Aveva paura di un calo di tensione, Italiano: invece la Fiorentina, dopo aver sbloccato la partita nel primo tempo con un gran gol di Castrovilli, si scatena nella ripresa. Fino a diventare la ...Cerofolini 6: fa buona guardia sul destro di Leris al quarto d’ora. Attento anche sul tiro-cross di Augello, quando disimpegna con l’aiuto di Biraghi. Poi nessun altro rischio. Dodò 7,5: preme e sping ...