Pagelle F1 GP Azerbaigian 2023 | Perez sempre più anti-Verstappen | Leclerc torna a sorridere

(Di domenica 30 aprile 2023) Il Gran Premio di Baku ci consegna un Sergioche quest’anno pare intenzionato a dare filo da torcere a Maxper il campionato piloti. Altra gara senza sbavature per il pilota messicano, che sfrutta la forza della sua Red Bull e una circostanza fortunata per avere la meglio sul compagni di scuderia e portarsi a solamente sei punti di distanza in classifica. Finalmente qualche nota lieta anche in casa Ferrari, con un bravissimo Charlesche permette al team di Maranello di salire per la prima volta in stagione sul podio. Evidenti i progressi della monoposto rispetto alle prime uscite di questo Mondiale, quantomeno per lottare alla pari con Mercedes e Aston Martin. Red Bull, per il momento, è un discorso a parte. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GP BAKU LE CLASSIFICHE AGGIORNATE SERGIOVOTO 10 – ...