PA “lumaca” nel saldare il debito | come accelerare i pagamenti

(Di domenica 30 aprile 2023) La Pubblica Amministrazione ha unnei confronti dei propri fornitori, in gran parte PMI, di 49,6 miliardi di euro, pari al 2,6% del PIL. Nessun altro paese dell’UE registra un’incidenza così elevata – in Spagna è pari allo 0,8%, in Francia all’1,5% e in Germania all’1,6% – e quindi, nonostante gli sforzi, la nostra PA continua a essere la peggior pagatrice d’Europa, oltre che l’Italia ad essere fra i Paesi con ilpubblico più elevato in UE. E’ quanto sottolinea l’Ufficio studi della CGIA di Mestre che ha elaborato i dati presentati nei giorni scorsi dall’Eurostat, precisando che in questa cifra sono inclusi idi parte corrente, ma non quelli in conto capitale, per i quali si stima unresiduo di altri 10 miliardi di euro. Ilresiduo è quasi la metà della spesa ...