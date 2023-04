P Cannavaro | ‘Scudetto Napoli? C’è troppa tensione’

(Di domenica 30 aprile 2023) Paoloparla a Sky: A noi napoletani festeggiare non ci pesa... Di certo non ci fermeremo per aspettare le prossime partite. Oggi è...

Paolo, ex difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio degli azzurri contro la Salernitana Paolo, ex difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "A noi napoletani festeggiare non ci pesa Di certo non ci fermeremo per aspettare le prossime partite. Oggi è stata una bella ...Io me lo ricordo il primo. E mi ricordo anche il secondo. E mi ricordo anche il fallimento. E ogni partita dalla ... Antonio Arenoso, è il papà di Daniela, moglie di Fabio, campione ...'Lodel Napoli è meritato anche se non ci sono state le altre squadre: tutte le big ... Con quei soldi presi prima Buffon, Thuram edal Parma, poi andai da Cragnotti per Pavel Nedved '...