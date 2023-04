Ostia Aggredisce la moglie denunciato 40enne

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023) CRONACA DI ROMA – Un uomo di quarant’anni è statosabato sera dai Carabinieri di, in seguito all’aggressione verbale e alle minacce rivolte alladurante una serata in un locale della zona. La donna ha chiesto aiuto al 112, dopo aver visto il marito in stato di ubriachezza e aggressivo. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in via Armuzzi, nel Lido di, per controllare la situazione. L’uomo, tuttavia, si è scagliato contro gli agenti spingendoli, nella sua disperata fuga. Dopo essere stato bloccato e calmato, ha rifiutato l’assistenza del personale sanitario del 118. Non ci sono stati feriti durante l’incidente. L’uomo è statoper resistenza a pubblico ufficiale.