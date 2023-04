NAPOLI - Dopo il primo tempo chiuso sullo 0 - 0 contro la Salernitana il Maradona aspetta un gol del Napoli per festeggiare lo sudetto . E per sbloccare lo stallo gli azzurri puntano su Osimhen , al ...... sperando che la squadra di Sarri non vinca per poi tifare pere compagni e dare il via ... Come previsto,il Cholito Simeone mentre restano ai box gli infortunati Mario Rui e Politano. ...... sperando che la squadra di Sarri non vinca per poi tifare pere compagni e dare il via ... Come previsto,il Cholito Simeone mentre restano ai box gli infortunati Mario Rui e Politano. ...

Osimehn rientra in campo, il gesto di Gollini per caricarlo Corriere dello Sport

Prima del secondo tempo, con la gara contro la Salernitana al Maradona ancora bloccata sullo 0-0, il secondo portiere del Napoli ha preso da parte l'attaccante nigeriano per dirgli qualcosa: cosa è su ...È una domenica particolare, diversa da tutte le altre. Per la squadra del Napoli, per la città e per Luciano Spalletti. Manca soltanto un passo, possono bastare 90', al ...