Ordine d’arrivo MotoGP | GP Spagna 2023 | Francesco Bagnaia vince dopo una penalità! Bezzecchi cade | Quartararo 10°

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Oggi pomeriggio si è disputato il GP di, quarta tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Jerez de la Frontera.la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza consueta di circa 110 chilometri. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica, in chiusura di un fine settimana particolarmente avnte in terra iberica.ha vinto il GP diil secondo posto ottenuto nella Sprint Race di ieri. Il Campione del Mondo si è reso protagonista di una gara speciale, culminata nella lotta con le due KTM: prima ha superato Jack Miller, ma è stato ingiustamente penalizzato e ...