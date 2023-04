“Ordigni” | il singolo di Dani Enne già disponibile in digitale

Leggi su lopinionista

(Di domenica 30 aprile 2023) foto di Ottavia FranchinaMILANO – È in radio “”, ildi, giàin(Hoop Music / Believe). «“” è un brano che nasce per affrontare il tema del giudizio – dice– è un canto di rivolta per tutte le persone sensibili che pensano sempre a quale possa essere la frase giusta da dire. Vorrei davvero che fosse un grido e un canto, per chiunque si sente oppresso dal proprio giudizio e da quello altrui. Dobbiamo dedicarci del tempo per far capire a chi ha aspettative su di noi che dobbiamo fare il nostro percorso e dedicare lo stesso tempo a noi stessi. Perché i primi che devono essere consapevoli siamo proprio noi. Il titolo è letteralmente la metafora che guida il brano. Chi è ...