Ochoa si è messo in mezzo tra il Napoli e lo scudetto La Vanguardia

(Di domenica 30 aprile 2023) Tra loe ilsi èinMemo. Il portiere della Salernitana che più volte ha salvato il risultato per la sua squadra.-Salernitana è finita 1-1 con i padroni di casa che hanno sbloccato la partita con l’uomo più inaspettato, Mathias Olivera. Sembrava tutto pronto per la festa, quando Dia a pochi minuti dal 90? ha gelato lo stadio, strozzando in gola l’urla di gioia per la possibile festaa sei giornate dalla fine. Anche all’estero hanno esaltato la prestazione di, Laesalta proprio il portiere: “Il problema del, padrone e signore della partita, era sotto i pali della Salernitana. Ed è il messicano ‘Memo’che è stato ancora una ...

Il Calcio Napoli rimanda la festa Scudetto di qualche giorno. Nonostante tutto si fosseper il verso giusto con la vittoria dell'Inter ed il gol di Olivera del momentaneo 1 - 0, che ... 'Se ...La Salernitana con un gol di Dia nel finale della partita, che pareggia quelloa segno da ... sperando di trovare tempi e modi per una imbucata risolutiva, i pericoli per la porta di...La Salernitana con un gol di Dia nel finale della partita, che pareggia quelloa segno da ... sperando di trovare tempi e modi per una imbucata risolutiva, i pericoli per la porta di...

Ochoa si è messo in mezzo tra il Napoli e lo scudetto (La ... IlNapolista

In pochi mesi Guillermo Ochoa si è messo in grande evidenza con la Salernitana e adesso sul portiere messicano hanno messo gli occhi diversi club di Premier League. Tra questi, anche Tottenham, Chelse ...In pochi mesi Guillermo Ochoa si è messo in grande evidenza con la Salernitana e adesso sul portiere messicano hanno messo gli occhi diversi ...