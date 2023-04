Ochoa | «Mi dispiace per il Napoli | ha fatto una grande stagione | ma sono troppo contento per la Salernitana»

...48:57 Spalletti: la festa è rimandata, così allunghiamo la gioia 'È chiaro che ai ragazzi... SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1):; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, ...I numeri in campionato sono superiori a quelli delle coppe, eppure il risultato non arriva, ci, siamo frustrati. Non è un caso che i vari Dragowski, Terracciano, Di Gregorio,siano ...Chiaro cheper i tifosi, per lo staff, per tutti, ma bisogna lavorare ancora di più. Ma ... Ci sono la traversa di Lukaku, l'occasione di De Vrij,ha fatto grandi interventi. Il calcio in ...

Salernitana, Ochoa: “Dispiace per il Napoli, hanno fatto una grande prestazione” CalcioNapoli1926.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...A Dazn: «L’ultimo chilometro è sempre il più faticoso a livello mentale. La Salernitana si è chiusa a riccio e siamo stati un po’ ingenui sul gol preso». L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, pa ...