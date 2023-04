(Di domenica 30 aprile 2023) All’Ecofin di Stoccolma il ministro Giorgetti ha ribadito anche la posizione italiana sul Mes, che è contraria a target predefiniti e chiede come «controproposta di considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai fini del».

In coppia : nella relazione non ci sono problemi, adi non parlare troppo di questioni ... Martedì 2 maggio, con un aspetto minore tra Giove e Nettuno potreste concentrarvi su unmodo di ...... è sapere con mesi di anticipo cosa arriverà nelle librerie, lo considero un privilegio col... link ai nostri canali e il manifesto. Così è andata e anche con una velocità non comune con ...Eppure in Italia questopasso viene stritolato dalla polemica urlata di Landini che ieri ...orientato a rafforzare l'asse con Meloni in Europa sul dossier caldo che riguarda la modifica del...

Nuovo patto, Europa divisa. «Pnrr, pronta la terza tranche» Corriere della Sera

Il ministro della Difesa: «Un errore escludere le spese per gli aiuti a Kiev. Quanto al Mes è normale dialettica, è solo uno dei dossier» ...Si trattasse di una serie tv su Netflix, l'incontro tra il ministro delle Finanze italiano Giancarlo Giorgetti e l'omologo tedesco Christian Lindner sarebbe un degno finale di stagione. I due infatti ...