Nuovo patto di stabilità | Europa divisa  Giorgetti | «Pnrr | pronta la terza tranche»  

(Di domenica 30 aprile 2023) All’Ecofin di Stoccolma il ministroha ribadito anche la posizione italiana sul Mes, che è contraria a target predefiniti e chiede come «controproposta di considerare le spese di investimento, in particolare quelle eleggibili ai fini del».

Inutile ricordare che, se nulla verrà cambiato nella versione finale del, l'Italia - vista l'... sarebbe poi difficile far accettare all'opinione pubblica unesecutivo privo della ...Non solo daremo una delega ma con il nostrometodo di amministrazione vogliamo costituire una ... La proposta finale del settore a tutti i candidati sindaci presenti riguardava unper il ...Ben più caute invece le posizioni italiane suldi stabilità e sul Mes : temi che ancora infiammano il dibattito europeo e rispetto ai quali il governo Meloni intende far sentire la ...

Presidente Carlo Bonomi, se il governo non si imbatte in altri inciampi domani avremo il decreto Lavoro. Qual è la valutazione degli imprenditori sulle nuove misure Davvero ...ROMA - "Invece di tener fisso il salario di chi ha lavoro, e mobile il rapporto tra occupati e disoccupati, invertiamo le priorità. Puntiamo alla piena ...