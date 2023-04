Nucleare | da Chernobyl ad oggi | che cosa è cambiato?

Leggi su velvetmag

(Di domenica 30 aprile 2023) Sono passati 37 anni dall’esplosione del reattore numero 4 della centralesovietica di. Generando una delle catastrofi radioattive più drammatiche di sempre. Il termine “” nella nostra memoria collettiva da allora rievoca eventi catastrofici: partendo dall’attacco a Hiroshima, per arrivare al disastro più recente della centrale di Fukushima. Edsi risveglia in noi il timore di una guerracome l’incubo di un possibile “incidente” alla centrale di Zaporizija. Questa tecnologia “anti-uomo” e “anti-vita” continuaad esistere e a minacciare il futuro dell’umanità. In Europa è da sempre la Francia –con Emmanuel Macron in prima fila – a battersi per il suo uso. Dove l’UE ha da poco accolto la posizione francese che ...