Notiziario | palle inattive e fase offensiva

(Di domenica 30 aprile 2023) Allenamento mattutino oggi per i bianconeri al Picchio Village: dopo il riscaldamento tecnico, il gruppo è stato diviso in due ed è stato impegnato, alternatamente, in un'esercitazione sullee in giocate sullo sviluppo della. I lavori individuali hanno concluso la seduta di oggi. Domani è in programma l'allenamento di rifinitura alle ore 10:30 al Picchio Village a porte chiuse.