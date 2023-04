“Non c’è stato nulla da fare” Moto contro palo | coppia di fidanzati morta sul colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 aprile 2023) Terrificante incidente, duesono morti sul. Il sinistro è avvenuto sabato 29 aprile intorno alle 17:15 a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, nel Veneto. Purtroppo le due persone che viaggiavano a bordo dellacicletta sono morti. Antonio Cerruti, 31 anni, e Nicole Rebecca Gaia Bellusci di 24 anni non ce l’hanno fatta. La loro Ducati Hypermotard si è schiantataunin via XVIII Giugno, a pochi metri dall’incrocio con via San Martino. Antonio e Nicole hanno perso illlo della loroin curva e sono andati fuori strada. Sono andati a finireuntelefonico. L’impatto ètremendo e i due giovani sono stati sbalzati lontano dal mezzo e sono morti sul ...