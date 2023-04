No! Questo mostro non è stato trovato in Brasile o Crimea e non è un soldato ucraino geneticamente modificato

(Di domenica 30 aprile 2023) Circola un video dove verrebbe ripreso il corpo di unacquatico, con la coda che sembra quella di un pesce e un busto simile a quello umano con braccia e mani umane, recuperato presso il fiume Madeira in. Le stesse immagini erano state diffuse in precedenza da alcuni account Twitter, ma in quel caso si parlava di un corpo di un superrecuperato dai russi a Sebastopoli (occupata). Per chi ha fretta La stessa scena viene ripresa in due video diversi, uno attribuito ale un altro allaoccupata. Non si tratta affatto di un vero ritrovamento, ma di un’opera artistica associata a un telefilm di fantascienza. Analisi Ecco il post Facebook dove si ...

E persono stati allestiti punti medici in tutta la città, così come negli ospedali sono ... In migliaia già per le strade ai Quartieri spagnoli: unastop di cori a sostegno degli azzurri, ...Lui si è rassegnato a, i milanesi ancoraMSL -- BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Nella conferenza stampa alla vigilia della ... Abbiamo una grande fortuna: aver riportato l'entusiasmo sulla piazza,deve essere lo stimolo ...

No! Questo mostro non è stato trovato in Brasile o Crimea e non è ... Open

In occasione dell’uscita dell’album di Ed Sheeran anche in Italia una serie di appuntamenti accompagneranno l’arrivo di “- (Subtract)” ...Da "Voglio costruire ponti non muri" e "Sono l'anti Salvini" a "Non ho la bacchetta magica" e "Non si può urlare sempre al far west". Dopo sette anni il "modello Milano" di Sala è in frantumi: rimane ...