Nel Decreto Lavoro taglio del cuneo fiscale fino al 7%

Leggi su agi

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - Per quanto riguarda il, "arriviamo al 6% delsotto i 35.000 euro e al 7% sotto i 25.000 euro,alla fine dell'anno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, in occasione dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sul Dl. "Inoltre - ha aggiunto - procediamo alla riforma del reddito di cittadinanza, per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è". "Nei provvedimenti di domani ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul, anche questo è un bel modo di celebrare il Primo Maggio" ha poi aggiunto. Priorità alleggerire il costo del"La priorità del governo è alleggerire la pressionesul costo del. ...