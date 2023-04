Neima Ezza | chi è il rapper e qual è il suo vero nome?

(Di domenica 30 aprile 2023)è ilpresente al Concertone del primo maggio 2023 a Roma. Sapete perchè si chiama così? Scopriamo di seguito tutte le curiosità che riguardano sia la sua vita privata sia quella professionale! Leggi anche: Ariete: chi è la cantante di Sanremo 2023? Nato in Marocco,da bambino è arrivato in Italia,...

... Matteo Paolillo (dalla serie Mare Fuori ); Righeira ; Mara Sattei ; Il Tre ; Baustelle ; Levante ; Aiello ; Rocco Hunt ; Bnkr44 ; Gaia ; Alfa ; Giuse the Lizia ; Fulminacci ; Mille ;; ...Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille,, Rose ......- PIERO PELÙ con ALBOROSIE - MATTEO PAOLILLO - RIGHEIRA - MARA SATTEI - IL TRE BAUSTELLE - LEVANTE - AIELLO - ROCCO HUNT - BNKR44 - GAIA - ALFA - GIUSE THE LIZIA - FULMINACCI - MILLE -- ...

"La musica non deve avere barriere, ecco il perchè di Rondodasosa ... Cremona Sera

Tutto pronto per la 33esima edizione del Concertone del Primo Maggio, che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. A presentare la lunga maratona musicale di nove ore al via dalle ore 15:15 alle 0 ...La risposta alle polemiche di Cooperativa TRE: "Appuntamento musicale per avvicinare mondi distanti. Andrebbero raccontate anche le attività sociali che Rondodasosa e Neima Ezza portano avanti" ...