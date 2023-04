Nathaly Caldonazzo colpita da malore all' Isola dei Famosi? Il video sparisce e diventa un caso I fan | ' È troppo magra'

Caos all' Isola dei Famosi .sarebbe stata colpita da un malore in Honduras. I medici sono intervenuti sulla spiaggia dell'Honduras per occuparsi delle condizioni fisiche della naufraga. La notizia è stata resa ...Isola dei Famosi 2023 :si è sentita male in queste ore Secondo un articolo di Tvpertutti.it , pare che la naufraga abbia avuto un malore con tanto di intervento medico. Isola dei Famosi, malore per ...Fa, infatti, doppietta di litigi Alessandro Cecchi Paone che, dopo l'acceso scontro con, ha litigato col compagno 23enne Simone Antolini , a seguito di un momento di sconforto del ...

Isola dei Famosi, malore per Nathaly Caldonazzo Ecco cosa è successo Blog Tivvù

Caos all'Isola dei Famosi. Nathaly Caldonazzo sarebbe stata colpita da un malore in Honduras. I medici sono intervenuti sulla spiaggia dell'Honduras per occuparsi delle ...Nathaly Caldonazzo Isola dei Famosi 2023. La naufraga ha accusato ieri un malore: allertato l'intervento dei medici. Come sta