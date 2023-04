Napoli | uomo accoltellato in una lite per motivi di viabilità mentre andava al “Maradona”

8 Bruttissimo episodio anel pomeriggio. I festeggiamenti per l'aritmetica vittoria dello scudetto sono rimandati dopo ... L'ACCADUTO - Undi 38 anni è stato ferito all'addome con un coltello....match anche una lite dovuta alla viabilità con unche è stato accolto, al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo è stato medicato e dimesso con ferite giudicate guaribili in 10 giorni., ...Unè stato accoltellato adopo una lite nata per motivi di viabilità mentre andava allo stadio per la partita con la Salernitana. L', visitato all'ospedale San Paolo, ha riportato ferite ...

Napoli-Salernitana banale lite per la viabilità sfociata in una coltellata all'addome: un 38enne se la caverà con 10 giorni di prognosi.Bruttissimo episodio a Napoli nel pomeriggio. I festeggiamenti per l'aritmetica vittoria dello scudetto sono rimandati dopo l'1-1 della squadra di Spalletti contro la Salernitana. A far notizia è ciò ...