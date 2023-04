Napoli … un’attesa lunga più di trent’anni

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 30 aprile 2023)si sta preparando alla festa Domenica 30 aprile potrebbe essere una data da ricordare per i tifosi del. Alle 12.30 ci sarà la sfida tra Inter e Lazio e se i biancocelesti non dovessero vincere e se i partenopei riuscissero a battere la Salernitana, per la squadra di Spalletti sarà scudetto aritmetico con sei giornate d’anticipo.durata più di trenta tre anni. Era il 29 aprile del 1990 quando la squadra di Maradona vinse, per uno strano scherzo del destino, proprio contro gli aquilotti per 1-0. A segnare la rete che valse il massimo campionato italiano fu Baroni al 7?. Ora i protagonisti saranno altri ma in città è tutto pronto per una festa tanto attesa. Anche il club, attraverso due tweet ha ricordato sia il titolo di Campioni d’Italia e sia i preparativi lungo le strade del capoluogo campano. Eccoli: ? Adda ...