Napoli | tre adolescenti su scooter contromano | investono un carabiniere che tenta di fermarli

(Di domenica 30 aprile 2023) Era in sella ad unoinsieme ad altre due giovanissime, e stava percorrendouna delle strade che circonda Largo Ferrandina, a: quando le forze dell’ordine hannoto di fermare il gruppetto, il 15enne alla guida ha accelerato perre la fuga, investendo così uno dei carabinieri. L’incidente è avvenuto questa notte: i militari della stazione di Chiaia hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 15enne incensurato, residente nella zona Cavone. Dopo aver investito uno dei carabinieri che aveva imposto ai ragazzi l’alt, in seguito all’impatto i tre sono caduti a terra e a quel punto un altro militare è riuscito a bloccarli. In sella con il 15enne c’erano due ragazzine di 13 anni. Il giovane alla guida è stato anche multato per guida senza casco e per ...